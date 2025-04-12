Обвинивший P.Diddy в изнасиловании истец неожиданно изменил показания

В показаниях одного из истцов, обвинивших американского рэпера P.Diddy (Шона Комбса) в насилии, появились некоторые изменения. Из документа были убраны имена Бейонсе и Jay-Z (Шон Кори Картер), в присутствии которых произошло преступление. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на судебный документ.

«Мужчина, который подал иск против Шона Diddy Комбса в связи с предполагаемым изнасилованием и унижением на вечеринке в 2015 году, где присутствовали Jay-Z и Бейонсе, теперь утверждает, что супругов там никогда не было», — пишет издание.