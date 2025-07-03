Суд отказался выпускать P. Diddy из-под стражи, приговор ему вынесут осенью

Суд в Нью-Йорке отклонил просьбу рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) о выходе из-под стражи под залог. Он останется в заключении до объявления приговора. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Представители обвинения настаивали на содержании Комбса под стражей. Они аргументировали это тем, что рэпер может покинуть страну, так как обладает достаточными средствами для этого.

По информации СМИ, суд назначил дату вынесения приговора на 3 октября. Однако адвокаты P. Diddy могут запросить перенос заседания на более ранний срок. Обвинение рассчитывает на лишение свободы рэпера сроком около пяти лет.