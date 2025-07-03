Суд отказался выпускать P. Diddy из-под стражи, приговор ему вынесут осенью
Суд оставил под стражей рэпера P. Diddy до вынесения приговора
P. Diddy (Шон Комбс). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vahan Stepanyan
Суд в Нью-Йорке отклонил просьбу рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) о выходе из-под стражи под залог. Он останется в заключении до объявления приговора. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Представители обвинения настаивали на содержании Комбса под стражей. Они аргументировали это тем, что рэпер может покинуть страну, так как обладает достаточными средствами для этого.
По информации СМИ, суд назначил дату вынесения приговора на 3 октября. Однако адвокаты P. Diddy могут запросить перенос заседания на более ранний срок. Обвинение рассчитывает на лишение свободы рэпера сроком около пяти лет.
2 июля жюри присяжных признало P. Diddy виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией. Вместе с тем его признали невиновным в более тяжких преступлениях — вымогательстве и торговле людьми, за которые грозило пожизненное заключение.
Напомним, в сентябре 2024 года музыканта задержали по обвинениям в насилии и торговле людьми. Против него подали не менее 12 исков, связанных с изнасилованиями. Однако в недавних показаниях одного из истцов произошли изменения — упоминания Бейонсе и Jay-Z убрали из документов. Кроме того, есть подозрения, что Комбс связан со смертями нескольких известных личностей.