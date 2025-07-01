Суд арестовал ещё одного последователя пикап-коуча Алекса Лесли
Суд арестовал на 11 суток последователя блогера Лесли Данила Прыгункова
Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexlesley11
В столице осудили ещё одного последователя скандального пикап-коуча Алексея Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы, к административной ответственности привлекли Данила Прыгункова.
Суд арестовал на 11 суток последователя блогера Алекса Лесли. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Заседание состоялось в Савёловском районном суде, где мужчину признали выновным в совершении преступления по статье «Мелкое хулиганство». Ему назначили административное наказание в виде административного ареста на 11 суток.
Суд арестовал на 11 суток последователя блогера Алекса Лесли. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Напомним, что вокруг Лесли разгорелся скандал после того, как он публично призвал мужчин к крайне агрессивным способам знакомства с девушками. Несколько жительниц Москвы стали жертвами «уличных пикаперов», действовавших по его методикам. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 УК РФ. Речь идёт о склонении к изнасилованию. В столице тем временем продолжают арестовывать его последователей. На днях суд отправили в СИЗО на 1 месяц и 28 дней мужчину за сексуальные домогательства.