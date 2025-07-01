Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 10:28

Суд арестовал ещё одного последователя пикап-коуча Алекса Лесли

Суд арестовал на 11 суток последователя блогера Лесли Данила Прыгункова

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexlesley11

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexlesley11

В столице осудили ещё одного последователя скандального пикап-коуча Алексея Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы, к административной ответственности привлекли Данила Прыгункова.

Суд арестовал на 11 суток последователя блогера Алекса Лесли. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Заседание состоялось в Савёловском районном суде, где мужчину признали выновным в совершении преступления по статье «Мелкое хулиганство». Ему назначили административное наказание в виде административного ареста на 11 суток.

Суд арестовал на 11 суток последователя блогера Алекса Лесли. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд арестовал на 11 суток последователя блогера Алекса Лесли. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Пикап-коуч Алекс Лесли за день до сексуального скандала прикрыл весь бизнес в РФ
Пикап-коуч Алекс Лесли за день до сексуального скандала прикрыл весь бизнес в РФ

Напомним, что вокруг Лесли разгорелся скандал после того, как он публично призвал мужчин к крайне агрессивным способам знакомства с девушками. Несколько жительниц Москвы стали жертвами «уличных пикаперов», действовавших по его методикам. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 УК РФ. Речь идёт о склонении к изнасилованию. В столице тем временем продолжают арестовывать его последователей. На днях суд отправили в СИЗО на 1 месяц и 28 дней мужчину за сексуальные домогательства.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Алекс Лесли
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar