Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 16:45

Один из ручных «жопохватов» Алекса Лесли подумает о своём поведении в СИЗО — он арестован

Суд Москвы отправил адепта блогера Лесли на 2 месяца в СИЗО за домогательства

Алексей Башин в зале суда. Обложка © Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Алексей Башин в зале суда. Обложка © Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Суд в Москве арестовал последователя блогера Алекса Лесли по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщила объединённая пресс-служба столичных судов.

Алексей Башин в зале суда. Видео © Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Алексея Башина отправили в СИЗО на 1 месяц и 28 дней. Суд отклонил ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения.

Один из задержанных за «телесные тренинги» пикаперов оказался судим за наркотики
Один из задержанных за «телесные тренинги» пикаперов оказался судим за наркотики

Напомним, на днях московская полиция приступила к расследованию ряда домогательств в отношении девушек в столице. К ним приставали молодые люди, которые обучались у «пикап-коуча» Алекса Лесли (настоящее имя — Александров Кириллов). В настоящий момент задержаны уже трое таких «ловеласов».

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Алекс Лесли
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar