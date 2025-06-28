Один из ручных «жопохватов» Алекса Лесли подумает о своём поведении в СИЗО — он арестован
Суд Москвы отправил адепта блогера Лесли на 2 месяца в СИЗО за домогательства
Алексей Башин в зале суда. Обложка © Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Суд в Москве арестовал последователя блогера Алекса Лесли по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщила объединённая пресс-служба столичных судов.
Алексей Башин в зале суда. Видео © Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Алексея Башина отправили в СИЗО на 1 месяц и 28 дней. Суд отклонил ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения.
Напомним, на днях московская полиция приступила к расследованию ряда домогательств в отношении девушек в столице. К ним приставали молодые люди, которые обучались у «пикап-коуча» Алекса Лесли (настоящее имя — Александров Кириллов). В настоящий момент задержаны уже трое таких «ловеласов».