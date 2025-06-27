Ещё двух «жопохватов» Алекса Лесли задержали с поличным в Москве
Число задержанных последователей Алекса Лесли увеличилось до трёх человек
Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11
Число задержанных последователей Алекса Лесли, домогавшихся девушек в Москве, увеличилось до трёх человек. Об этом сообщает SHOT.
К 32-летнему жителю Тульской области, о котором писали ранее, добавились 21-летний москвич Матвей О. и 23-летний Денис Ч. из Кемеровской области.
По данным издания, оба молодых человека приставали к девушке у ТЦ «Охотный ряд»: оскорбляли её матом, настойчиво предлагали секс, а один схватил её за ягодицы. Девушке удалось вырваться, после чего она обратилась к полицейским, и те задержали нападавших.
Напомним, ранее в Москве полиция начала расследование после заявления девушки о том, что в центре города её схватили за ягодицы. Позже выяснилось, что это не единичный случай, и появились другие жертвы подобных действий. Всё случилось из-за тренингов по соблазнению, организованных блогером Алексом Лесли. Следствие полагает, что он провоцирует участников мужского пола на поступки, которые могут быть квалифицированы как сексуальные домогательства. В связи с этим Следственный комитет инициировал уголовное дело в отношении Лесли по статье о склонении к совершению изнасилования.