Ещё двух «жопохватов» Алекса Лесли задержали с поличным в Москве

Число задержанных последователей Алекса Лесли, домогавшихся девушек в Москве, увеличилось до трёх человек. Об этом сообщает SHOT.

К 32-летнему жителю Тульской области, о котором писали ранее, добавились 21-летний москвич Матвей О. и 23-летний Денис Ч. из Кемеровской области.

По данным издания, оба молодых человека приставали к девушке у ТЦ «Охотный ряд»: оскорбляли её матом, настойчиво предлагали секс, а один схватил её за ягодицы. Девушке удалось вырваться, после чего она обратилась к полицейским, и те задержали нападавших.