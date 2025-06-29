Пикап-коуч Алекс Лесли за день до сексуального скандала прикрыл весь бизнес в РФ

Скандально известный инфобизнесмен Александр Кириллов, более известный под псевдонимом Алекс Лесли, оказался в центре громкого обвинения — его подозревают в склонении к насилию сексуального характера. По информации сайта MK.Ru, коуч прямо перед скандалом решил оперативно закрыть свой бизнес.

Речь идёт об ООО «Центр интеллектуальных систем прогнозирования», где Лесли был одним из основателей. Сейчас, предвидя возможное уголовное преследование, Кириллов начал процесс закрытия юридического лица, что косвенно указывает на его нежелание оставаться в России, где ему грозит уголовное разбирательство. По некоторым сведениям, он уже в Варшаве.