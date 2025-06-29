Пикап-коуч Алекс Лесли за день до сексуального скандала прикрыл весь бизнес в РФ
Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11
Скандально известный инфобизнесмен Александр Кириллов, более известный под псевдонимом Алекс Лесли, оказался в центре громкого обвинения — его подозревают в склонении к насилию сексуального характера. По информации сайта MK.Ru, коуч прямо перед скандалом решил оперативно закрыть свой бизнес.
Речь идёт об ООО «Центр интеллектуальных систем прогнозирования», где Лесли был одним из основателей. Сейчас, предвидя возможное уголовное преследование, Кириллов начал процесс закрытия юридического лица, что косвенно указывает на его нежелание оставаться в России, где ему грозит уголовное разбирательство. По некоторым сведениям, он уже в Варшаве.
Отдельно стоит отметить странную оперативность судебных приставов в закрытии исполнительных производств против Лесли. В 2022 году на него были заведены несколько дел за непогашенные штрафы в Москве и Алтайском крае, но спустя всего несколько месяцев дела прекращались с формулировкой «не обнаружен». Обычно розыск по таким делам длится до трех лет.
Напомним, что полиция в Москве занята расследованием случаев домогательств в отношении столичных девушек. Люди, которые к ним приставали, прошли школу пикап-коуча Алекса Лесли, который посоветовал им сразу лапать тех, кто отказал в знакомстве. В настоящий момент задержаны уже трое таких пикаперов.