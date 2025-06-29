Психотерапевт рассказал о техниках, которым обучал Лесли своих ручных «жопохватов»

В последние дни в центре Москвы участились жалобы девушек на нежелательные прикосновения. Мужчины, предлагая познакомиться, после отказа переходили к домогательствам. Позже выяснилось, что подобное поведение было частью тренинга, организованного скандальным пикап-коучем Алексеем Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Подробнее о техниках этого «гуру» рассказал «Вечерней Москве» врач-психотерапевт Илья Бушталлер.

Эксперт отмечает, что Лесли и его последователи злоупотребляют психотерапевтическими методиками, превращая их в инструменты манипуляции.

«Психотерапевтические техники, изначально предназначенные для поддержки, формирования уверенности и преодоления социальной тревоги, используются противоположным образом. А именно для подавления, вторжения, разрушения границ и последующего нанесения вреда психическому здоровью как самих участников пикап-тренингов, так и тех, на ком они «тренируются», — пояснил врач.

Одним из таких методов является поведенческая активация — терапевтический приём для борьбы с депрессией и тревогой. Он помогает постепенно возвращаться к активной жизни, совершая безопасные шаги и уважая комфорт как себя, так и окружающих.

Однако в рамках пикап-тренингов Лесли эта техника искажается. Участников вынуждают к агрессивным действиям: навязывать нежелательное телесное взаимодействие и сексуализированное общение без согласия собеседниц. Это грубое нарушение этических и профессиональных норм.