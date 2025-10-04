Валдайский форум
3 октября, 21:32

Суд в США приговорил рэпера P. Diddy к 50 месяцам тюрьмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Суд в Нью-Йорке определил меру наказания для рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, приговорив его к 50 месяцам лишения свободы. Такое решение было принято в связи с обвинениями в транспортировке женщин для занятия проституцией. Об этом передаёт New York Post.

Государственные обвинители настаивали на более суровом наказании, требуя для Комбса более 11 лет тюремного заключения, в то время как защита просила ограничиться 14 месяцами.

«Шон «Diddy» Комбс приговорён к 50 месяцам тюремного заключения», — сказано в публикации СМИ.

Ранее коллегия присяжных в Нью-Йорке признала Комбса виновным по двум пунктам обвинения, касающимся перевозки женщин с целью занятия проституцией. По каждому из этих пунктов ему грозило до десяти лет тюрьмы. При этом присяжные оправдали музыканта по более тяжким статьям, в частности, по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Ранее российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что всегда догадывался о причастности рэпера Шона Комбса к убийству американской легенды Тупака Шакура. Последнего застрелили в 1996 году, но расследование продолжается до сих пор. Недавно шоубиз потрясла новость о новом подозреваемом, им оказался P. Diddy.

