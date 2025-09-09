«Ещё в 1996 году говорил, что это Паффи»: Гуф высказался о заказчике убийства Тупака
Рэпер Гуф заявил, что всегда считал P. Diddy заказчиком убийства Тупака
Обложка © ТАСС / Zuma
Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что всегда догадывался о причастности рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, к убийству американской легенды Тупака Шакура. Последнего застрелили в 1996 году, но расследование продолжается до сих пор. Недавно шоубиз потрясла новость о новом подозреваемом, им оказался P. Diddy.
«Я ещё в 1996 году говорил пацанам, что это Паффи [рэпер P. Diddy]», — написал Долматов на своей странице в соцсетях.
Гуф не стал комментировать, откуда у него возникла такая уверенность. Пользователи Сети теперь спорят, а не хочет ли российский артист просто попиариться на новости об известном американском музыканте.
Как ранее сообщалось, американский рэпер и продюсер Шон Комбс, больше известный как P. Diddy, может оказаться заказчиком убийства Тупака Шакура и основателя Death Row Records Шуга Найта. С таким признание выступил предполагаемый киллер Дуэйн Дэвис. 25-летний Тупак был застрелен в 1996 году после боксёрского поединка в Лас-Вегасе. За кулисами музыкант поругался с членом местной банды и ударил его. Оскорблённый молодой человек пожаловался своему родственнику Дэвису, тот якобы и отомстил за него. Огонь был открыт по автомобилю, в котором ехали Тупак и его менеджер Найт, последний выжил.