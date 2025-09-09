«Ещё в 1996 году говорил, что это Паффи»: Гуф высказался о заказчике убийства Тупака

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что всегда догадывался о причастности рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, к убийству американской легенды Тупака Шакура. Последнего застрелили в 1996 году, но расследование продолжается до сих пор. Недавно шоубиз потрясла новость о новом подозреваемом, им оказался P. Diddy.

«Я ещё в 1996 году говорил пацанам, что это Паффи [рэпер P. Diddy]», — написал Долматов на своей странице в соцсетях.

Гуф не стал комментировать, откуда у него возникла такая уверенность. Пользователи Сети теперь спорят, а не хочет ли российский артист просто попиариться на новости об известном американском музыканте.