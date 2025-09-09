«Как дважды два»: Музыкальный критик объяснил, почему P. Diddy мог заказать убийство Тупака Шакура

В США только сейчас выдвинули версию, что заказчиком убийства легенды Тупака Шакура в 1996 году мог быть рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy. Однако подобные подозрения напрашивались уже давно, и странно, что их озвучили только сейчас. Таким мнением поделился с Life.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев.

Не удивляюсь, что P. Diddy заказал Тупака. Всем известно, что в 90-е годы происходил передел сфер влияния в хип-хопе. Родина рэпа — Нью-Йорк, и хип-хоп считался «восточным» жанром. Однако в 90-х получил большой всплеск так называемый гангста-рэп — это западное направление, Лос-Анджелес, где такие артисты, как Доктор Дре, Snoop Dogg и P. Diddy, откусили существенный кусок этого лакомого пирога. Тогда речь шла о десятках миллионов долларов. Евгений Бабичев Музыкальный критик, продюсер

По его словам, именно конфликт Востока и Запада в музыкальном мире США вылился в серьёзные разборки, рэперы пытались бороться за внимание слушателей, а значит, и за нахождение на вершине Олимпа. Оба лагеря испытывали друг друга, давая интервью журналистам, в которых могли нелицеприятно высказываться о конкурентах. Это находило отражение и в песнях, напомнил критик. Подколки, оскорбления и скрытые намёки можно услышать в треках Тупака, Notorious B.I.G. и других рэперов, связанных с этими лагерями, объяснил Бабичев.

Кроме финансового интереса, важно понимать, что рэп — это голос улиц, продолжил он. Рэперы задают повестку для уличных банд и гангстеров, по сути, являются медийными солдатами этих группировок. Именно поэтому, по словам эксперта, такой жанр музыки тесно связан с криминалом сильнее, чем любой другой. И соперничество велось не только в медийном пространстве, на сцене и в студиях, но и в более серьёзной плоскости — с применением оружия, добавил Бабичев.

«Всем известно о покушении на Тупака в 1994 году, когда ему чудом удалось выжить. Тогда многие подозревали в причастности противников из другого лагеря. Рано или поздно кто-то должен был поставить точку. То, что случилось в 1996-м, было логическим продолжением покушения 1994 года», — констатировал музыкальный критик.

По его словам, странно, что только сейчас вышли на P. Diddy, обнаружив серьёзные зацепки. Ведь всё было понятно, «как дважды два, что виноват именно он», с уверенностью резюмировал собеседник Life.ru.