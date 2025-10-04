Адвокаты рэпера Diddy хотят обжаловать приговор

Защита скандально известного рэпера Шона Комбса (Diddy), приговорённого к 50 месяцам лишения свободы и штрафу в $500 тысяч, рассматривает возможность обжалования решения суда. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на команду его адвокатов.

«Его адвокаты заявили ABC в пятницу, что они рассматривают возможность подать апелляцию», — говорится в материале.

