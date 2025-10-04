Валдайский форум
4 октября, 10:09

Адвокаты рэпера Diddy хотят обжаловать приговор

Адвокаты рэпера Diddy планируют подать апелляцию на приговор в 50 месяцев тюрьмы

Обложка © Getty Images / Frazer Harrison

Защита скандально известного рэпера Шона Комбса (Diddy), приговорённого к 50 месяцам лишения свободы и штрафу в $500 тысяч, рассматривает возможность обжалования решения суда. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на команду его адвокатов.

«Его адвокаты заявили ABC в пятницу, что они рассматривают возможность подать апелляцию», — говорится в материале.

Скандальный рэпер Шон Комбс, также известный как Diddy, получил наказание за обвинения в перевозке женщин с целью занятия проституцией. Решение суда предусматривает 50 месяцев лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч долларов. Сейчас команда защиты артиста изучает пути обжалования приговора.

«Как дважды два»: Музыкальный критик объяснил, почему P. Diddy мог заказать убийство Тупака Шакура
Напомним, что продюсер Шон Комбс в 2024 году оказался в центре крупного скандала после предъявления обвинений в транспортировке женщин для занятия проституцией. Ему также инкриминируют сексуальное насилие над женщиной, которую, как утверждают следователи, он предварительно опаивал алкоголем и наркотиками. Федеральные прокуроры требовали для Комбса более 11 лет лишения свободы и штраф в полмиллиона долларов, однако суд в Нью-Йорке вынес приговор в виде 50 месяцев тюрьмы и штрафа в размере 500 тысяч долларов. Дело вызвало широкий резонанс в США и за рубежом: в СМИ появились даже неподтверждённые версии о причастности окружения рэпера к тяжким преступлениям, включая расследования в Аргентине.

Милена Скрипальщикова
