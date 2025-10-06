«Время не ждёт»: Трамп назвал сроки первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп сообщил, что первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной завершится уже на этой неделе. По его словам, процесс также касается освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

«Мне сказали, что первая фаза будет завершена на неделе. И я прошу всех действовать быстро. Время не ждёт, иначе последует такое масштабное кровопролитие, которое никто не хотел бы видеть», — написал республиканец в своей соцсети Truth Social.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что действовать нужно оперативно, чтобы предотвратить новые жертвы среди гражданских.

Ранее Дональд Трамп обсуждал условия сделки с ХАМАС с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время разговора президент США нецензурно выругался, возмущённый скепсисом израильского лидера. Переговоры состоялись после того, как ХАМАС согласился на условия, предложенные американским лидером, но с оговорками. Группировка выразила готовность освободить заложников при условии прекращения боевых действий и вывода израильских войск, но потребовала обсудить детали сделки.