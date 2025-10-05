Новый виток конфликта: ХАМАС отверг план Трампа и пообещал продолжить борьбу
ХАМАС опроверг заявления о своей готовности сложить оружие по плану Трампа
Представитель ХАМАС Махмуд Мардави выступил с опровержением сообщений о том, что движение якобы готово отказаться от вооруженной борьбы в обмен на участие в «мирной инициативе» президента США Дональда Трампа.
По словам Мардави, слухи о переговорах о капитуляции распространяются телеканалом Al Hadath и другими СМИ «без всяких оснований». В ХАМАС подчеркнули, что позиция организации по вопросу сопротивления остаётся неизменной.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить израильских заложников, пригрозив отозвать все предложения движению, если этого не произойдёт. Американский лидер заявил, что не допустит «никаких задержек» и ожидает быстрых решений. При этом хозяин Белого дома поблагодарил Израиль за временное прекращение огня и отметил, что надеется на скорое завершение мирной сделки. Напомним, Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.
