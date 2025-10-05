Новый виток конфликта: ХАМАС отверг план Трампа и пообещал продолжить борьбу

Представитель ХАМАС Махмуд Мардави выступил с опровержением сообщений о том, что движение якобы готово отказаться от вооруженной борьбы в обмен на участие в «мирной инициативе» президента США Дональда Трампа.

По словам Мардави, слухи о переговорах о капитуляции распространяются телеканалом Al Hadath и другими СМИ «без всяких оснований». В ХАМАС подчеркнули, что позиция организации по вопросу сопротивления остаётся неизменной.