«Я не потерплю задержки»: Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить заложников

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не намерен мириться с затягиванием освобождения израильских заложников со стороны ХАМАС, а также с продолжающейся угрозой, исходящей из сектора Газа. По его словам, палестинская группировка «должна действовать быстро», в противном случае все предложения будут сняты.

«Я не потерплю задержки, которая случится, по мнению многих, или любого исхода, при котором Газа представляет угрозу снова. Давайте сделаем это быстро. Ко всем отнесутся справедливо», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также выразил признательность Израилю за временное прекращение огня с целью предоставления возможности освободить заложников и шанса на завершение мирной сделки.