4 октября, 01:15

Израиль приступил к освобождению заложников после ответа ХАМАС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hermitis

Израильское руководство объявило о начале исполнения первого пункта предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по возвращению удерживаемых заложников. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Решение принято после официального заявления палестинского движения ХАМАС. В документе уточняется, что реализация мероприятий начнётся немедленно и охватит всех находящихся в плену. Власти также подтвердили намерение поддерживать постоянный контакт с американской администрацией. В сообщении подчёркивается, что Иерусалим будет добиваться завершения боевых действий в соответствии с собственными условиями.

Трамп призвал Израиль немедленно остановить удары по Газе после заявления ХАМАС
Трамп призвал Израиль немедленно остановить удары по Газе после заявления ХАМАС

Ранее стало известно, что премьер-министр Нетаньяху был удивлён, когда американский лидер Дональд Трамп поддержал реакцию палестинского движения ХАМАС на предложенный им план по прекращению войны в секторе Газа. В ХАМАС согласились освободить всех живых израильских заложников лишь в случае создания необходимых условий для осуществления обмена. Кроме того, ХАМАС проигнорировал требование американской стороны о необходимости разоружения палестинской группировки.

BannerImage
Тимур Хингеев
