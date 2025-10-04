Трамп призвал Израиль немедленно остановить удары по Газе после заявления ХАМАС

Президент США Дональд Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить авиаудары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Он также отметил готовность ХАМАС к «прочному миру».

«Исходя из только что опубликованного заявления ХАМАС, я считаю, что они готовы к прочному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро вывезти заложников! Сейчас это слишком опасно. Мы уже обсуждаем детали, которые необходимо проработать. Речь идёт не только о Газе, речь идёт о долгожданном мире на Ближнем Востоке», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Ранее движение ХАМАС ответило на предложение Трампа о прекращении войны в секторе Газа, предусматривающее освобождение всех израильских заложников и передачу тел погибших. В частности, в ХАМАС заявили о готовности освободить всех живых заложников и передать тела погибших при наличии необходимых условий «на земле» для обмена. Также в движении заявили о готовности передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса и при поддержке со стороны исламских и арабских государств.