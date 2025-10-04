Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 октября, 22:14

Трамп призвал Израиль немедленно остановить удары по Газе после заявления ХАМАС

Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить авиаудары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Он также отметил готовность ХАМАС к «прочному миру».

«Исходя из только что опубликованного заявления ХАМАС, я считаю, что они готовы к прочному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро вывезти заложников! Сейчас это слишком опасно. Мы уже обсуждаем детали, которые необходимо проработать. Речь идёт не только о Газе, речь идёт о долгожданном мире на Ближнем Востоке», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Ранее движение ХАМАС ответило на предложение Трампа о прекращении войны в секторе Газа, предусматривающее освобождение всех израильских заложников и передачу тел погибших. В частности, в ХАМАС заявили о готовности освободить всех живых заложников и передать тела погибших при наличии необходимых условий «на земле» для обмена. Также в движении заявили о готовности передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса и при поддержке со стороны исламских и арабских государств.

Тимур Хингеев
