Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 21:24

В ХАМАС сочли нереальной передачу заложников за 72 часа при нынешних условиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Освобождение всех живых израильских заложников и передача тел погибших, как того требует план американского лидера Дональда Трампа, нереальны в текущих условиях, сложившихся в секторе Газа. Об этом во время общения с телеканалом Al Jazeera сообщил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

«Передача пленных и тел в течение 72 часов — лишь предложение, которое нереалистично в нынешних обстоятельствах», — заявил представитель ХАМАС.

Он подчеркнул, что реализация пунктов американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа требует детализации и дополнительных разъяснений.

Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом» и дал время до вечера воскресенья
Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом» и дал время до вечера воскресенья

Напомним, ранее ХАМАС ответил на предложение Дональда Трампа о прекращении войны в Газе, согласившись освободить израильских заложников и передать тела погибших. Также в движении заявили о готовности передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса и при поддержке со стороны исламских и арабских государств. Кроме того, в ХАМАС сообщили, что представители движения будет принимать участие в обсуждении судьбы сектора Газа и прав палестинцев в рамках общенациональной платформы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • хамас
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar