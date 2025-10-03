ХАМАС согласился освободить израильских заложников и передать тела погибших

Палестинское движение ХАМАС ответило на предложение американского лидера Дональда Трампа о прекращении войны в секторе Газа, предусматривающее освобождение всех израильских заложников и передачу тел погибших. Это следует из заявления пресс-службы группировки.

В частности, в ХАМАС заявили о готовности освободить всех живых заложников и передать тела погибших при наличии необходимых условий «на земле» для обмена.

«ХАМАС в этой связи подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы детально обсудить это», — сказано в пресс-релизе.

Также в движении заявили о готовности передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса и при поддержке со стороны исламских и арабских государств. Кроме того, в ХАМАС сообщили, что представители движения будет принимать участие в обсуждении судьбы сектора Газа и прав палестинцев в рамках общенациональной платформы.

«Другие вопросы, включённые в предложение президента Трампа, касающиеся будущего сектора Газа и неотъемлемых прав палестинского народа, связаны с комплексной национальной позицией и основаны на соответствующих международных законах и резолюциях. Они будут обсуждаться в рамках комплексной палестинской национальной структуры, частью которой станет ХАМАС и в которую он будет вносить ответственный вклад», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС должен принять план по урегулированию конфликта в секторе Газа до вечера воскресенья, иначе группировку ожидает «невиданный ад». Он подчеркнул, что сделка с ХАМАС должна быть завершена к 18:00 5 октября (01:00 мск, 6 октября). Согласно плану, одобренному премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рядом других стран, боевые действия в Газе прекратятся через трое суток после освобождения всех 20 израильских заложников, находящихся в живых, и передачи останков погибших. В обмен Израиль освободит сотни палестинских заключённых.