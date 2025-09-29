Белый дом опубликовал план по урегулированию конфликта в Газе из 20 пунктов
Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа обнародовала «полноценный план» по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как следует из текста документа, план предусматривает 20 пунктов.
«Полноценный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе», — гласит название документа.
План республиканца предполагает, в частности, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны отказаться от участия в управлении Газой. США планируют совместно с арабскими и международными партнёрами сформировать временные Международные стабилизационные силы для срочного ввода в сектор Газа. Соглашение предусматривает, что после его подписания в регион будет немедленно направлена международная гуманитарная помощь, а также начнутся работы по восстановлению инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что израильские военные захватили большую часть территории города Газа в палестинском анклаве. Под контролем ЦАХАЛ теперь находится свыше 50% города, зону боевых действий покинули порядка 800 тысяч местных жителей. В ходе боевых действий в Газе Армия обороны Израиля уничтожила 16-этажную башню «Мекка», а также взяли в осаду местную больницу «Хилу».
