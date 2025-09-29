Интервидение
29 сентября, 10:27

Израильские военные сравняли с землёй одно из самых высоких зданий в Газе

Одно из самых высоких зданий Газы, 16-этажная башня «Мекка», было полностью уничтожено израильским ударом. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynetnews.

Уничтожение высотки в Газе. Видео © X / Ynet Global

«Накануне вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по 16-этажной башне «Мекка» в районе Таль-эль-Хава в Газе, заявив, что высотка используется [палестинским движением] ХАМАС», — говорится в публикации.

На видео, опубликованном новостным порталом, видно, как башня обрушивается, а затем тонет в дымовой завесе, образовавшейся в результате взрыва.

Ранее сообщалось, что в результате израильского обстрела больницы в секторе Газа, не менее 90 человек оказались в ловушке внутри здания. В детском отделении находятся минимум 12 недоношенных младенцев, а также онкологические больные.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X / Ynet Global

Мария Любицкая
