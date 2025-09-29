Израильская армия осадила больницу в секторе Газа

По меньшей мере 90 человек оказались заблокированными внутри больницы в секторе Газа после того, как здание подверглось обстрелу со стороны израильских военных. О случившемся информирует палестинское агентство WAFA.

По информации СМИ, свыше 90 врачей и пациентов остаются в ловушке в больнице «Хилу», попавшей под артиллерийский удар со стороны ЦАХАЛ. Подчёркивается, что в детском отделении находятся не менее 12 недоношенных младенцев, а также онкологические больные.

Согласно данным катарского телеканала Al Jazeera, в настоящее время больница в Газе окружена тяжелой военной техникой и танками израильской армии, что полностью блокирует возможность въезда и выезда из медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что силы Армии обороны Израиля в ходе наступательной операции установили контроль над большей частью города Газа. Кроме того, в последние дни израильские военные существенно увеличили интенсивность авиаударов по этому району. В субботу представители армейской пресс-службы проинформировали, что израильская авиация за прошедшие 24 часа поразила 120 целей, принадлежащих радикалам в секторе Газа. Как подчеркнули в ведомстве, военные продолжают борьбу с террористическими группировками и наращивают присутствие в анклаве.