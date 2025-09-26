«Сложите оружие — будете жить»: Нетаньяху выдвинул ультиматум ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул ультиматум радикальному движению ХАМАС с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Он потребовал немедленного освобождения заложников и сложения оружия в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газа.
«Сейчас я говорю вам: сложите оружие, отпустите мой народ, освободите заложников, все 48 человек, прямо сейчас. Если вы сделаете это, вы будете жить. Если нет, Израиль догонит и уничтожит всех вас», — заявил Нетаньяху.
По его словам, обращение транслируется через громкоговорители на границе с Газой и напрямую на мобильные телефоны лидеров ХАМАС. Израильский премьер подчеркнул, что война может прекратиться немедленно при выполнении требований.
Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против создания суверенного палестинского государства и заявляет о продолжении борьбы. По оценкам наблюдателей, он ожидает формального согласия администрации США на аннексию палестинских территорий. Одновременно сообщается, что под санкционированными Нетаньяху ударами по сектору Газа за 20 минут было проведено 37 авиаударов.
