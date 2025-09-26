«Сложите оружие — будете жить»: Нетаньяху выдвинул ультиматум ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул ультиматум радикальному движению ХАМАС с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Он потребовал немедленного освобождения заложников и сложения оружия в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газа.

«Сейчас я говорю вам: сложите оружие, отпустите мой народ, освободите заложников, все 48 человек, прямо сейчас. Если вы сделаете это, вы будете жить. Если нет, Израиль догонит и уничтожит всех вас», — заявил Нетаньяху.

По его словам, обращение транслируется через громкоговорители на границе с Газой и напрямую на мобильные телефоны лидеров ХАМАС. Израильский премьер подчеркнул, что война может прекратиться немедленно при выполнении требований.