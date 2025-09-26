Нетаньяху освистали на ГА ООН и оставили толкать речь в почти пустом зале

Когда израильский премьер Биньямин Нетаньяху поднялся на трибуну на Генассамблее ООН, чтобы произнести речь, из зала вышла целая толпа делегатов. Кроме того, в помещении послышался свист. Трансляцию вели на сайте Всемирной организации.

Нетаньяху освистали. Видео © UN

В пятницу Нетаньяху готовился выступать первым. Когда он взошёл на трибуну, многие поспешили в знак протеста выйти из зала. Когда премьер-министр Израиля начал говорить, те немногие, кто остался в зале, стали перебивать его выкриками.