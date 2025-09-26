Нетаньяху освистали на ГА ООН и оставили толкать речь в почти пустом зале
Премьера Израиля Нетаньяху освистали на ГА ООН, некоторые покинули зал
Обложка © UN
Когда израильский премьер Биньямин Нетаньяху поднялся на трибуну на Генассамблее ООН, чтобы произнести речь, из зала вышла целая толпа делегатов. Кроме того, в помещении послышался свист. Трансляцию вели на сайте Всемирной организации.
Нетаньяху освистали. Видео © UN
В пятницу Нетаньяху готовился выступать первым. Когда он взошёл на трибуну, многие поспешили в знак протеста выйти из зала. Когда премьер-министр Израиля начал говорить, те немногие, кто остался в зале, стали перебивать его выкриками.
Вероятно, среди покинувших зал есть представители стран, признавших независимость Палестинского государства. Как известно, Нетаньяху не хочет, чтобы Палестина стала суверенной, поэтому он обещает продолжать борьбу. Западные СМИ считают, что он ждёт, пока президент США даст добро на аннексию палестинских земель Израилем. Тем временем Нетаньяху санкционировал ещё 37 ударов по сектору Газа, они были нанесены всего за 20 минут.
Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.