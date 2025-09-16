Израильская армия нанесла 37 ударов по сектору Газа за 20 минут

Израильские силы нанесли 37 ударов по сектору Газа всего за 20 минут. Об этом сообщает израильский портал Ynet, ссылаясь на палестинские источники.

«Было совершено 37 ударов за 20 минут, некоторые из них — с боевых вертолётов», — отмечает издание.

Жители Газы сообщают о том, что израильская армия в некоторых районах использовала роботов, начинённых взрывчатыми веществами. Над городом летают вертолёты Apache, которые периодически открывают огонь.