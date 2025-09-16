В Госдепе США заявили о поддержке операции Израиля в Газе
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar
Глава американского Госдепа Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля, что Вашингтон поддерживает операцию ЦАХАЛ в Газе, но рассчитывает на её быстрое завершение. Такой информацией делится портал Axios, ссылаясь на неназванных израильских чиновников.
«Рубио заявил Нетаньяху, что администрация (президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет её быстрой реализации», — говорится в материале портала.
Напомним, ранее силы Армии обороны Израиля начали наземное наступление в секторе Газа для установления полного контроля над палестинским анклавом.
Кроме того, израильские войска атаковали цели, расположенные в южной части Ливана. Как утверждают в пресс-службе Армии обороны Израиля, целью удара был штаб военного крыла шиитской организации «Хезболлах». Ранены 12 мирных жителей, среди них есть женщины и дети. Уточняется, что под удар ВВС Израиля попал район Ксар-Заатар на юге, где разрушило несколько домов.