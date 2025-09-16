В Госдепе США заявили о поддержке операции Израиля в Газе

Глава американского Госдепа Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля, что Вашингтон поддерживает операцию ЦАХАЛ в Газе, но рассчитывает на её быстрое завершение. Такой информацией делится портал Axios, ссылаясь на неназванных израильских чиновников.

«Рубио заявил Нетаньяху, что администрация (президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет её быстрой реализации», — говорится в материале портала.

Напомним, ранее силы Армии обороны Израиля начали наземное наступление в секторе Газа для установления полного контроля над палестинским анклавом.