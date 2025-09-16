Минздрав: Минимум 12 ливанцев ранены при атаке ВВС Израиля на город Набатия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ramiz dallah
В результате ударов, которые нанесли истребители Израиля по ливанскому городу Набатия, пострадали минимум 12 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed со ссылкой на Минздрав Ливана.
Уточняется, что под удар ВВС Израиля попал район Ксар-Заатар на юге, где разрушило несколько домов.
«Ранены 12 мирных жителей, среди них есть женщины и дети», — указано в заявлении.
В Минздраве уточнили, что это только предварительные данные, в действительности количество пострадавших может быть гораздо больше.
Напомним, ранее войска Израиля атаковали цели, расположенные в южной части Ливана. По данным израильской армии, целью удара был штаб военного крыла шиитской организации «Хезболлах». Этим зданием оказался объект в районе города Набатия. В Израиле утверждают, что присутствие штаба в этой местности якобы нарушает договорённости о прекращении огня с Ливаном.