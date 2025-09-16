Минздрав: Минимум 12 ливанцев ранены при атаке ВВС Израиля на город Набатия

В результате ударов, которые нанесли истребители Израиля по ливанскому городу Набатия, пострадали минимум 12 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed со ссылкой на Минздрав Ливана.

Уточняется, что под удар ВВС Израиля попал район Ксар-Заатар на юге, где разрушило несколько домов.

«Ранены 12 мирных жителей, среди них есть женщины и дети», — указано в заявлении.

В Минздраве уточнили, что это только предварительные данные, в действительности количество пострадавших может быть гораздо больше.