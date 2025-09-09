Мессенджер MAX
9 сентября, 14:31

«Слышали 20-30 взрывов»: Россиянка рассказала об израильском авиаударе по столице Катара

Небоскрёбы закачались после удара ЦАХАЛ по лидерам ХАМАС в столице Катара

В Дохе, столице Катара, произошла серия взрывов, вызвавшая беспокойство у жителей города, включая иностранных граждан. Анастасия, 52-летняя россиянка, работающая в Дохе, сообщила, что в течение короткого времени было слышно от 20 до 30 сильных взрывов. По её словам, взрывы сопровождались ощутимой вибрацией, которая заставила раскачиваться высотные здания и дрожать стёкла.

Небоскрёбы раскачиваются в Катаре от взрывов. Видео © Life.ru

«Мы были в столовой на высоком этаже нашего офиса, когда услышали серию взрывов. Это была последовательная детонация: первый, второй, третий, четвёртый взрывы. Окна ощутимо вибрировали», — рассказала Анастасия телеграм-каналу Mash.

После первоначальных взрывов очевидцы наблюдали массивный столб дыма, поднявшийся над дипломатическим кварталом города, где расположены многочисленные посольства и дипломатические миссии. Позже Израиль официально взял на себя ответственность за авиаудар, в результате которого погибли пять высокопоставленных представителей ХАМАС, включая главу зарубежного офиса организации и нескольких членов политбюро.

ХАМАС заявил о готовности к переговорам по Газе и освобождению заложников

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) ранее официально подтвердили нанесение удара по зданию, где находилось высшее руководство ХАМАС в Дохе. Жители столицы Катара продолжают сообщать о новых взрывах.

