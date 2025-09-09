Израиль нанёс авиаудар по высшему руководству ХАМАС в столице Катара Дохе
Обложка © X / CryptoNewsHntrs
Ряд мощных взрывов прогремел в Дохе, столице Катара, в результате авиаудара, нанесённого израильскими ВВС. По данным Sabreen News, целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС
Более 10 взрывов прозвучало в столице Катара. Видео © CryptoNewsHntrs
Всего произошло не менее 10 мощных взрывов в Дохе. В Тель-Авиве подтвердили факт нанесения ударов. Операцию провели Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК). По их словам, атака велась на высшее руководство ХАМАС, при этом конкретные объекты не называются.
