9 сентября, 13:25

Израиль нанёс авиаудар по высшему руководству ХАМАС в столице Катара Дохе

Обложка © X / CryptoNewsHntrs

Ряд мощных взрывов прогремел в Дохе, столице Катара, в результате авиаудара, нанесённого израильскими ВВС. По данным Sabreen News, целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС

Более 10 взрывов прозвучало в столице Катара. Видео © CryptoNewsHntrs

Всего произошло не менее 10 мощных взрывов в Дохе. В Тель-Авиве подтвердили факт нанесения ударов. Операцию провели Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК). По их словам, атака велась на высшее руководство ХАМАС, при этом конкретные объекты не называются.

Беспилотная угроза объявлена над ядерным объектом в Израиле
Беспилотная угроза объявлена над ядерным объектом в Израиле

Ранее сообщалось, что за последние полгода правительство Великобритании втайне выработало план по урегулированию ближневосточного конфликта между Палестиной и Израилем. Джонатан Пауэлл, советник по вопросам безопасности, уже презентовал документ ключевым партнёрам Соединённого Королевства.

