Израиль нанёс авиаудар по высшему руководству ХАМАС в столице Катара Дохе

Всего произошло не менее 10 мощных взрывов в Дохе. В Тель-Авиве подтвердили факт нанесения ударов. Операцию провели Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК). По их словам, атака велась на высшее руководство ХАМАС, при этом конкретные объекты не называются.