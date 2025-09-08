Беспилотная угроза объявлена над ядерным объектом в Израиле
В районе ядерного исследовательского центра в Димоне на юге Израиля был активирован сигнал тревоги из-за угрозы проникновения вражеского беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В районе южного Негева прозвучали сирены из-за проникновения вражеского летательного аппарата. Детали уточняются», — говорится в сообщении.
Согласно данным системы оповещения «Цева Адом», сигнал был активирован в непосредственной близости от стратегического объекта.
В конце августа ЦАХАЛ нанесла удары по столице Йемена Сане. В результате погиб премьер-министр страны Ахмед Галеб ар-Рахави, помимо него были убиты ещё несколько высокоранговых чиновников. Позже стало известно, что среди них был и глава МИД «Ансар Алла» Джамаль Амер.