Беспилотная угроза объявлена над ядерным объектом в Израиле

В районе ядерного исследовательского центра в Димоне на юге Израиля был активирован сигнал тревоги из-за угрозы проникновения вражеского беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В конце августа ЦАХАЛ нанесла удары по столице Йемена Сане. В результате погиб премьер-министр страны Ахмед Галеб ар-Рахави, помимо него были убиты ещё несколько высокоранговых чиновников. Позже стало известно, что среди них был и глава МИД «Ансар Алла» Джамаль Амер.