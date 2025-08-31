Мессенджер MAX
30 августа, 22:02

Министр иностранных дел хуситов погиб от удара Израиля

РИАН: Министр иностранных дел хуситов Джамаль Амер погиб в Йемене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

В Йемене в результате ударов израильских ВВС погиб министр иностранных дел правительства движения «Ансар Алла» Джамаль Амер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на йеменский источник.

Вместе с Амером погибли также министр молодёжи и спорта Мухаммед аль-Маулид, министр энергетики и водных ресурсов Али Саиф Хасан и директор канцелярии премьер-министра Мухаммед аль-Кабси. Источник также сообщил, что среди пострадавших в результате удара по зданию в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание правительства, оказались министр транспорта и общественных работ Мухаммед Аяш Кахим и министр коммуникаций Мухаммед аль-Махди.

Информация о погибших и раненых продолжает уточняться.

Напомним, ранее стало известно о гибели премьер-министра Йемена. Ахмед Галеб ар-Рахави, глава правительства Йемена, сформированного движением «Ансар Алла», погиб при ударе ВВС Израиля по Сане. Вместе с ар-Рахави погибли несколько министров, имена которых поначалу не были раскрыты.

