Министр иностранных дел хуситов погиб от удара Израиля

В Йемене в результате ударов израильских ВВС погиб министр иностранных дел правительства движения «Ансар Алла» Джамаль Амер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на йеменский источник.

Вместе с Амером погибли также министр молодёжи и спорта Мухаммед аль-Маулид, министр энергетики и водных ресурсов Али Саиф Хасан и директор канцелярии премьер-министра Мухаммед аль-Кабси. Источник также сообщил, что среди пострадавших в результате удара по зданию в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание правительства, оказались министр транспорта и общественных работ Мухаммед Аяш Кахим и министр коммуникаций Мухаммед аль-Махди.

Информация о погибших и раненых продолжает уточняться.