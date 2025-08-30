Мессенджер MAX
30 августа, 19:33

Хуситы предрекли Израилю мрачные дни после гибели премьер-министра Йемена

Махди аль-Машат. Обложка © X / Open Source Intel

В Йемене лидер политического совета движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат выступил с заявлением после убийства премьер-министра правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави. Он обвинил Израиль в случившемся и пригрозил «мрачными днями». Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», — заявил аль-Машат.

Глава политсовета также обратился к иностранным компаниям, ведущим бизнес в Израиле, с призывом покинуть страну, «пока не стало слишком поздно».

Напомним, 29 августа стало известно, что премьер-министр Йемена Ахмед Галеб ар-Рахави погиб при ударе ВВС Израиля по Сане. Позднее эту информацию подтвердил и президентский совет повстанческого движения «Ансар Аллах». Вместе с ар-Рахави погибли несколько министров, имена которых не раскрываются.

