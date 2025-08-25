В результате ударов Израиля по столице Йемена погибли шесть человек
В результате израильских ударов по столице Йемена погибли шесть человек, ещё 86 человек пострадали. Такой информацией поделилось Министерство здравоохранения правительства йеменских хуситов. До этого поступали сообщения о четырёх погибших и 67 пострадавших.
«По окончательным данным число жертв сионистской агрессии увеличилось до шести погибших и 86 раненых», — сообщил представитель ведомства Анис аль-Асбахи у себя на странице в соцсети X.
Напомним, Израиль атаковал йеменскую столицу в воскресенье, 24 августа. Как сообщили в ЦАХАЛ, целью ударов стал военный лагерь, расположенный возле президентского дворца в Сане, а также электростанции и объект нефтяной компании. Местные источники подтверждают, что удары наносятся по военным и инфраструктурным объектам хуситов в столичном регионе.