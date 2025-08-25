Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 01:27

В результате ударов Израиля по столице Йемена погибли шесть человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

В результате израильских ударов по столице Йемена погибли шесть человек, ещё 86 человек пострадали. Такой информацией поделилось Министерство здравоохранения правительства йеменских хуситов. До этого поступали сообщения о четырёх погибших и 67 пострадавших.

«По окончательным данным число жертв сионистской агрессии увеличилось до шести погибших и 86 раненых», — сообщил представитель ведомства Анис аль-Асбахи у себя на странице в соцсети X.

Израильские ВВС ударили по энергетическому объекту в Йемене с расстояния 2000 км
Израильские ВВС ударили по энергетическому объекту в Йемене с расстояния 2000 км

Напомним, Израиль атаковал йеменскую столицу в воскресенье, 24 августа. Как сообщили в ЦАХАЛ, целью ударов стал военный лагерь, расположенный возле президентского дворца в Сане, а также электростанции и объект нефтяной компании. Местные источники подтверждают, что удары наносятся по военным и инфраструктурным объектам хуситов в столичном регионе.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Израиль
  • йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar