В результате ударов Израиля по столице Йемена погибли шесть человек

В результате израильских ударов по столице Йемена погибли шесть человек, ещё 86 человек пострадали. Такой информацией поделилось Министерство здравоохранения правительства йеменских хуситов. До этого поступали сообщения о четырёх погибших и 67 пострадавших.

«По окончательным данным число жертв сионистской агрессии увеличилось до шести погибших и 86 раненых», — сообщил представитель ведомства Анис аль-Асбахи у себя на странице в соцсети X.