Израильские ВВС ударили по энергетическому объекту в Йемене с расстояния 2000 км

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудар по энергетической инфраструктуре хуситов в районе Саны. Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.

«Армия обороны Израиля нанесла удар с расстояния 2000 километров от Израиля, в глубине Йемена, по объекту энергетической инфраструктуры, который обслуживал террористический режим хуситов», — говорится в официальном заявлении.

Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, удар был нанесён в ответ на серию ракетных и дроновых атак по территории Израиля, осуществлённых йеменскими повстанцами. Особое внимание обращается на беспрецедентную дальность операции — 2000 км от израильских границ, что демонстрирует стратегические возможности израильских ВВС.

Предварительно, военное руководство Израиля будет продолжать подобные операции для защиты безопасности страны.