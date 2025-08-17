Встреча Путина и Трампа
Регион
17 августа, 07:11

Израильские ВВС ударили по энергетическому объекту в Йемене с расстояния 2000 км

ЦАХАЛ сообщил об атаке по стратегическому энергообъекту хуситов в районе Саны

ВС Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

ВС Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудар по энергетической инфраструктуре хуситов в районе Саны. Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.

«Армия обороны Израиля нанесла удар с расстояния 2000 километров от Израиля, в глубине Йемена, по объекту энергетической инфраструктуры, который обслуживал террористический режим хуситов», — говорится в официальном заявлении.

Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, удар был нанесён в ответ на серию ракетных и дроновых атак по территории Израиля, осуществлённых йеменскими повстанцами. Особое внимание обращается на беспрецедентную дальность операции — 2000 км от израильских границ, что демонстрирует стратегические возможности израильских ВВС.

Предварительно, военное руководство Израиля будет продолжать подобные операции для защиты безопасности страны.

Йеменские хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Йеменские хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Следует напомнить, что это не первый случай нападения хуситов на Израиль. В конце июля они заявляли о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион, применив гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2».

