Регион
8 августа, 21:31

Йеменские хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении удара по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также по двум другим стратегическим объектам. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале движения, подчёркивается, что атака была осуществлена с использованием трёх беспилотных летательных аппаратов.

«Вооружённые силы Йемена подтвердили, что удар был нанесён по аэропорту в Яффо, а также по важным целям в районах Беэр-Шева и Ашкелон», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Стоит отметить, что это не первая атака хуситов на главный израильский аэропорт. В конце июля они заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».

Юния Ларсон
