Йеменские хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении удара по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также по двум другим стратегическим объектам. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале движения, подчёркивается, что атака была осуществлена с использованием трёх беспилотных летательных аппаратов.

«Вооружённые силы Йемена подтвердили, что удар был нанесён по аэропорту в Яффо, а также по важным целям в районах Беэр-Шева и Ашкелон», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.