Хуситы атаковали аэропорт в Израиле ракетой «Палестина-2»

Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по израильскому аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель вооружённых сил движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа уточнил, что ракетные войска провели «уникальную военную операцию», атаковав аэропорт Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2».

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — рассказал он.

Подробностей о последствиях удара и подтверждения этой информации из независимых источников пока не поступало.