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Регион
29 июля, 23:10

Хуситы атаковали аэропорт в Израиле ракетой «Палестина-2»

Al Masirah: Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по израильскому аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель вооружённых сил движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа уточнил, что ракетные войска провели «уникальную военную операцию», атаковав аэропорт Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2».

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — рассказал он.

Подробностей о последствиях удара и подтверждения этой информации из независимых источников пока не поступало.

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Ранее хуситы предупредили о намерении атаковать корабли, связанные с израильскими портами. Яхья Сариа заявил, что под ударом окажутся суда компаний, сотрудничающих с портами Израиля, независимо от их пункта назначения. Хуситы заявили о начале четвёртого этапа «окружения противника» и пообещали атаковать такие суда ракетами и беспилотниками.

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Антон Голыбин
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