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Регион
28 июля, 21:42

Хуситы показали моряка из России Галактионова с подбитого сухогруза Eternity C

Обложка © AnsarAllahMC

Обложка © AnsarAllahMC

Хуситы опубликовали видео, на котором, предположительно, находится российский моряк Алексей Галактионов. Его спасли с затонувшего сухогруза Eternity C. На кадрах мужчина лежит на койке в больнице.

Он отметил, что капитан не отреагировал на сигналы йеменских властей.

«Из-за этого нас подбили... Если какая-либо компания собирается направляться в Эйлат, лучше не выключать устройства связи. И вообще, не стоит туда идти», — отметил Галактионов.

Российский моряк с захваченного хуситами корабля. Видео © AnsarAllahMC

Посольство США: Хуситы похитили моряков с затонувшего сухогруза в Красном море
Посольство США: Хуситы похитили моряков с затонувшего сухогруза в Красном море

Кроме этого, он добавил, что нельзя отправлять суда в зоны повышенного риска и заявил, что войну в секторе Газа необходимость прекратить.

Напомним, греческий сухогруз Eternity C, который плавал под либерийским флагом, затонул в Красном море недалеко от берегов Йемена после атаки хуситов. В результате инцидента два члена экипажа получили серьёзные ранения, среди них один россиянин, которому оторвало ногу. Йеменские повстанцы похитили выживших членов экипажа.

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Лия Мурадьян
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