Хуситы показали моряка из России Галактионова с подбитого сухогруза Eternity C

Хуситы опубликовали видео, на котором, предположительно, находится российский моряк Алексей Галактионов. Его спасли с затонувшего сухогруза Eternity C. На кадрах мужчина лежит на койке в больнице.

Он отметил, что капитан не отреагировал на сигналы йеменских властей.

«Из-за этого нас подбили... Если какая-либо компания собирается направляться в Эйлат, лучше не выключать устройства связи. И вообще, не стоит туда идти», — отметил Галактионов.

Российский моряк с захваченного хуситами корабля. Видео © AnsarAllahMC