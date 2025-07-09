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Регион
9 июля, 08:57

В Красном море затонул сухогруз, где россиянину оторвало ногу при атаке хуситов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Греческий сухогруз Eternity C, плававший под флагом Либерии, затонул в Красном море у берегов Йемена. Это произошло после нападения хуситов, принадлежащих к мятежному йеменскому движению «Ансар Аллах». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Два источника агентства сообщили о проведении поисково-спасательной операции, в ходе которой из воды достали пять членов экипажа.

Хуситы взяли на себя ответственность за удар по сухогрузу в Красном море
Хуситы взяли на себя ответственность за удар по сухогрузу в Красном море

Напомним, что ранее стало известно о нападении на греческий сухогруз Eternity C. В результате, два члена экипажа получили серьёзные ранения, среди них один россиянин. Ему оторвало ногу. Атака была совершена с использованием нескольких морских беспилотников и катеров.

Наталья Афонина
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