В Красном море затонул сухогруз, где россиянину оторвало ногу при атаке хуситов

Греческий сухогруз Eternity C, плававший под флагом Либерии, затонул в Красном море у берегов Йемена. Это произошло после нападения хуситов, принадлежащих к мятежному йеменскому движению «Ансар Аллах». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Два источника агентства сообщили о проведении поисково-спасательной операции, в ходе которой из воды достали пять членов экипажа.