В Красном море затонул сухогруз, где россиянину оторвало ногу при атаке хуситов
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Греческий сухогруз Eternity C, плававший под флагом Либерии, затонул в Красном море у берегов Йемена. Это произошло после нападения хуситов, принадлежащих к мятежному йеменскому движению «Ансар Аллах». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.
Два источника агентства сообщили о проведении поисково-спасательной операции, в ходе которой из воды достали пять членов экипажа.
Напомним, что ранее стало известно о нападении на греческий сухогруз Eternity C. В результате, два члена экипажа получили серьёзные ранения, среди них один россиянин. Ему оторвало ногу. Атака была совершена с использованием нескольких морских беспилотников и катеров.