Хуситы взяли на себя ответственность за удар по сухогрузу в Красном море

Ответственность за атаку на греческий сухогруз Magic Seas в Красном море взяли на себя хуситы . Заявление об этом сделал Яхья Сариа, представитель группировки «Ансар Аллах».

«Удар по судну, принадлежащему компании, нарушившей запрет на вход в порты оккупированной Палестины, [был нанесён] с помощью двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет и трёх дронов», — заявил он.

Судно получило прямое попадание, в результате чего внутрь начала поступать вода. Его состояние оценивается как критическое, с высоким риском затопления. По заявлению Сариа, процесс эвакуации экипажа проходил без помех, несмотря на движение.

Накануне вечером сообщалось об атаке на греческий сухогруз в Красном море у берегов Йемена. Судно, подвергшееся нападению с использованием стрелкового оружия с нескольких небольших катеров, начало тонуть.