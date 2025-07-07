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7 июля, 14:34

Хуситы взяли на себя ответственность за удар по сухогрузу в Красном море

Хуситы сообщили о нанесении удара по сухогрузу Magic Seas в Красном море

Обложка © Х / Current Report

Обложка © Х / Current Report

Ответственность за атаку на греческий сухогруз Magic Seas в Красном море взяли на себя хуситы . Заявление об этом сделал Яхья Сариа, представитель группировки «Ансар Аллах».

«Удар по судну, принадлежащему компании, нарушившей запрет на вход в порты оккупированной Палестины, [был нанесён] с помощью двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет и трёх дронов», — заявил он.

Судно получило прямое попадание, в результате чего внутрь начала поступать вода. Его состояние оценивается как критическое, с высоким риском затопления. По заявлению Сариа, процесс эвакуации экипажа проходил без помех, несмотря на движение.

Накануне вечером сообщалось об атаке на греческий сухогруз в Красном море у берегов Йемена. Судно, подвергшееся нападению с использованием стрелкового оружия с нескольких небольших катеров, начало тонуть.

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Ранее хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Как отметил представитель Яхья Сариа, операция ракетных войск достигла своей цели, временно парализовав работу аэропорта.

Наталья Демьянова
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