Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 07:59

Хуситы ударили «Палестиной-2» по израильскому аэропорту

Хуситы нанесли удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион баллистической ракетой

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Как сообщил представитель вооружённых сил повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, операция ракетных войск достигла своей цели, временно парализовав работу аэропорта.

В ответ Армия обороны Израиля объявила, что в ночь на воскресенье перехватила ракету, запущенную из Йемена. В нескольких районах страны сработали сирены воздушной тревоги.

В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной из Йемена в направлении Израиля
В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной из Йемена в направлении Израиля

Ранее Life.ru писал, что Хаменеи на протяжении 25 дней не появлялся на публике, скрываясь в бункере. За всё это время аятолла выпустил два видеообращения к жителям Ирана, но все они были записаны из убежища.

Оксана Попова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar