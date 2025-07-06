Хуситы ударили «Палестиной-2» по израильскому аэропорту

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Как сообщил представитель вооружённых сил повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, операция ракетных войск достигла своей цели, временно парализовав работу аэропорта.

В ответ Армия обороны Израиля объявила, что в ночь на воскресенье перехватила ракету, запущенную из Йемена. В нескольких районах страны сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее Life.ru писал, что Хаменеи на протяжении 25 дней не появлялся на публике, скрываясь в бункере. За всё это время аятолла выпустил два видеообращения к жителям Ирана, но все они были записаны из убежища.