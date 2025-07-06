В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной из Йемена в направлении Израиля

Ракета, выпущенная с территории Йемена, была перехвачена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«Перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — говорится в официальном заявлении ЦАХАЛ.

В соответствии с установленными протоколами, в ряде израильских районов была объявлена воздушная тревога. Население было проинформировано о необходимости соблюдения мер безопасности. Информации о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.