Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по Йемену

Военно-воздушные силы движения «Ансар Аллах» (хуситы) отражают удары Израиля по территории Йемена. Об этом заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

Взрывы в Йемене. Видео © X / AMK Mapping

«Йеменские военно-воздушные силы в настоящее время противостоят сионистской агрессии против нашей страны», — говорится в сообщении.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о проведении операции «Чёрный флаг» против йеменских хуситов. По его словам, удары были нанесены по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader. Кац также заявил, что Йемен может столкнуться с такими же мерами, как и Тегеран, если не прекратит атаки на Израиль.