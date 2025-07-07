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6 июля, 22:17

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по Йемену

В ЦАХАЛ объявили о начале операции «Чёрный флаг» против хуситов

Военно-воздушные силы движения «Ансар Аллах» (хуситы) отражают удары Израиля по территории Йемена. Об этом заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

Взрывы в Йемене. Видео © X / AMK Mapping

«Йеменские военно-воздушные силы в настоящее время противостоят сионистской агрессии против нашей страны», — говорится в сообщении.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о проведении операции «Чёрный флаг» против йеменских хуситов. По его словам, удары были нанесены по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader. Кац также заявил, что Йемен может столкнуться с такими же мерами, как и Тегеран, если не прекратит атаки на Израиль.

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Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в секторе Газа в результате израильских ударов погибли не менее 78 палестинцев. В ходе конфликта погибло более 57,3 тыс. человек, около 136 тыс. получили ранения. Министерство здравоохранения Газы сообщает о гибели 743 местных жителей при попытке получить продовольственную помощь в пунктах распределения Фонда гуманитарной помощи Газе.

Обложка © X / AMK Mapping

Антон Голыбин
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