78 человек погибли от ударов Израиля по Газе

В течение суток в секторе Газа в результате ударов, нанесённых армией Израиля, погибли по меньшей мере 78 палестинцев. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израильские войска продолжают интенсивные бомбардировки палестинского анклава. За последние недели при попытке получить продовольственную помощь в секторе Газа погибли более 700 палестинцев.

По информации министерства здравоохранения Газы, 743 местных жителя были убиты и свыше 4,8 тыс. получили ранения в пунктах распределения Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), созданного израильскими властями при участии США. Общее число погибших в ходе израильско-палестинского конфликта превысило 57,3 тыс. человек, около 136 тыс. получили ранения.