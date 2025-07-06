Греческое торговое судно атаковали у берегов Йемена в Красном море

Экипаж торгового судна покинул борт после того, как корабль получил повреждения в результате атаки хуситов в Аденском заливе. Об этом сообщил Центр координации морских перевозок ВМС Великобритании (UKMTO). По их информации, все находившиеся на судне живы и ждут помощи.

Хотя название корабля официально не раскрывается, агентство Reuters утверждает, что речь идёт о сухогрузе Magic Seas под флагом Либерии. Владельцем судна является греческая судоходная компания.

По информации британской фирмы Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности, судно атаковали четыре надводных беспилотника. Два из них ударили в левый борт, в результате чего был повреждён перевозимый груз.

Пока никто не заявил о своей причастности к нападению. Однако эксперты оценили судно как «соответствующее установленному хуситами профилю цели».