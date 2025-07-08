Россиянину ампутировали конечность после нападения на сухогруз в Красном море

Греческий сухогруз Eternity C подвергся нападению у берегов Йемена, в результате чего двое членов экипажа получили серьёзные ранения, среди них один россиянин. Ещё два человека пропали без вести, сообщает The Guardian.

«Есть информация о двух пострадавших, один из которых является россиянином, ему ампутировали конечность», — сказано в сообщении телеканала ЕРТ.

Инцидент произошёл примерно в 50 морских милях к юго-западу от порта Ходейда. На борту судна находились 22 человека, включая 21 филиппинца и одного гражданина России. Атака была совершена с использованием нескольких морских беспилотников и катеров.

После нападения судно дрейфовало и не обращалось за сопровождением или защитой к военно-морским силам. На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.