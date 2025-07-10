Посольство США: Хуситы похитили моряков с затонувшего сухогруза в Красном море

Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) похитили выживших членов экипажа греческого сухогруза Eternity C, который затонул после нападения в Красном море. Об этом сообщило посольство США в Йемене.

На борту находились 25 человек, включая 21 филиппинского моряка, одного российского гражданина (по последним данным, ему потребовалась срочная ампутация ноги) и вооружённую охрану. По текущей информации, четыре члена экипажа погибли, шестерых удалось спасти международной миссии, а остальные оказались в руках хуситов.

Момент атаки хуситов на сухогруз Eternity C. Видео © Пресс-служба хуситов

Американская дипломатическая миссия потребовала немедленного освобождения заложников, подчеркнув, что этот инцидент подтверждает обоснованность признания «Ансар Аллах» террористической организацией.