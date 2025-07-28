Хуситы предупредили об атаке на все работающие с Израилем корабли

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили, что будут бить по кораблям всех компаний, которые работают с портами Израиля. Под удар попадут все суда в зоне досягаемости. Об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооружённых сил Яхья Сариа.

Военные заявили, что такие меры предусмотрены для четвёртого этапа окружения противника, который начинает Йемен.

«Четвёртый этап предполагает нанесение ударов по всем судам, компании которых работают в портах оккупированной Палестины», — указано в заявлении.

Хуситы также добавили, что будут атаковать ракетами и беспилотниками все суда компаний-нарушителей, независимо от их пункта назначения.