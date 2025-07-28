Хуситы предупредили об атаке на все работающие с Израилем корабли
Представитель ВС Йемена Яхъя Сариа. Обложка © X / أمين حيان Ameen Hayyan
Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили, что будут бить по кораблям всех компаний, которые работают с портами Израиля. Под удар попадут все суда в зоне досягаемости. Об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооружённых сил Яхья Сариа.
Военные заявили, что такие меры предусмотрены для четвёртого этапа окружения противника, который начинает Йемен.
«Четвёртый этап предполагает нанесение ударов по всем судам, компании которых работают в портах оккупированной Палестины», — указано в заявлении.
Хуситы также добавили, что будут атаковать ракетами и беспилотниками все суда компаний-нарушителей, независимо от их пункта назначения.
Ранее йеменские мятежники нанесли удары по израильским городам с применением ракеты и беспилотников. Беспилотные летательные аппараты направили на три израильских города — Эйлат, Ашкелон и Хадеру.