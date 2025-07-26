Хуситы заявили об ударе по четырём городам Израиля гиперзвуковой ракетой и БПЛА

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по израильским городам с применением ракеты и трёх беспилотников. Об этом заявил официальный представитель группировки Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По словам Сарии, в районе Беэр-Шевы была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». Удар, как утверждается, пришёлся по «чувствительному объекту». Кроме того, повстанцы направили беспилотные летательные аппараты на три израильских города — Эйлат, Ашкелон и Хадеру. Представитель группировки заявил, что все заявленные цели были поражены.