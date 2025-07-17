Хуситы атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион баллистической ракетой

По словам Сарии, баллистическая ракета типа «Зульфикар» была направлена по аэропорту Лод (Бен-Гурион). Кроме того, четыре беспилотника были запущены в сторону Израиля: два из них атаковали военный объект в пустыне Негев, ещё два – аэропорт Бен-Гурион и порт города Эйлат. Как утверждают хуситы, все цели были поражены.