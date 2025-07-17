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Регион
16 июля, 21:57

Хуситы атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион баллистической ракетой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gil Cohen Magen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gil Cohen Magen

Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил о ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщило принадлежащее движению телевидение Al Masirah.

По словам Сарии, баллистическая ракета типа «Зульфикар» была направлена по аэропорту Лод (Бен-Гурион). Кроме того, четыре беспилотника были запущены в сторону Израиля: два из них атаковали военный объект в пустыне Негев, ещё два – аэропорт Бен-Гурион и порт города Эйлат. Как утверждают хуситы, все цели были поражены.

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Ранее Life.ru писал, что хуситы взяли на себя ответственность за удар по сухогрузу в Красном море. Греческое судно получило критические повреждения.

Юния Ларсон
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