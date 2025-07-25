Израиль и Сирия провели первые за четверть века переговоры на высоком уровне

Впервые за четверть века состоялись переговоры на уровне министров между Израилем и Сирией. Источником информации выступил портал Axios, сообщивший, что встреча прошла в Париже при участии специального представителя США по Сирии и посла в Турции Тома Баррака.

По данным СМИ, израильскую сторону представлял министр стратегического планирования Рон Дермер, а сирийскую — глава МИД переходного правительства Асаад Хасан аш-Шибани. Четырёхчасовые переговоры были посвящены вопросам снижения напряжённости в отношениях между странами. По данным израильских источников, обсуждались вопросы безопасности в южных районах Сирии и возможное прекращение боевых действий.

Как отмечает издание, это уже не первая встреча представителей двух стран за последние месяцы. Однако именно парижские переговоры рассматриваются как важный шаг в процессе построения доверия между давними противниками.

На фоне дипломатических контактов продолжаются военные столкновения. В середине июля израильская авиация нанесла серию ударов по стратегическим объектам в Дамаске и его окрестностях, включая здание Генштаба сирийской армии и президентский дворец. В последующие дни бомбардировкам подверглись военные базы в Бзамиле и Джебле, а также склады вооружений в провинции Хомс. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о готовности продолжать авиаудары, пока сирийские войска не покинут район Эс-Сувейды, где компактно проживает друзское население.