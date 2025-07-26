Израиль ликвидировал ключевого командира Хезболлы в Ливане

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из высокопоставленных командиров ливанской группировки «Хезболла». Целью атаки стал Али Абд аль-Кадер Исмаил, занимавший руководящую должность в штаб-квартире организации в районе Бинт-Джбейль на юге Ливана.

Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, уничтоженный командир активно участвовал в попытках восстановить структуры «Хезболлы» в этом приграничном регионе. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой ЦАХАЛ.