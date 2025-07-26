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Регион
26 июля, 16:05

Израиль ликвидировал ключевого командира Хезболлы в Ливане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KrispelSlavin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KrispelSlavin

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из высокопоставленных командиров ливанской группировки «Хезболла». Целью атаки стал Али Абд аль-Кадер Исмаил, занимавший руководящую должность в штаб-квартире организации в районе Бинт-Джбейль на юге Ливана.

Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, уничтоженный командир активно участвовал в попытках восстановить структуры «Хезболлы» в этом приграничном регионе. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой ЦАХАЛ.

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Ранее Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) провело атаку на территорию Израиля, применив баллистическую ракету и три дрона. В районе Беэр-Шевы была запущена гиперзвуковая ракета «Палестина-2», которая поразила «чувствительный объект». Также были атакованы беспилотниками города Эйлат, Ашкелон и Хадера.

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Анастасия Никонорова
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